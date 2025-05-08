Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа России

Российский лидер Владимир Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа страны.

Об этом он сказал на официальном обеде для иностранных гостей, прибывших на празднование 80-летия Победы.

«9 мая — священная дата для нашего многонационального народа», — отметил президент.

Он подчеркнул, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встречает в Кремле иностранных гостей, прибывших в Москву на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.