Медведев заявил, что «Гарри Поттер» никак не связан с жизнью российских детей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что литература, подобная «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг, никак не связана с жизнью российских детей.

Его слова приводятся в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Каким образом оторвать детей от Гарри Поттера? Я далёк от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеющие. Развлекуха всегда интереснее, чем что-то серьёзное», — сказал Медведев.

По его мнению, детские произведения должны иметь прямое отношение к их жизни и нынешней ситуации.

Ранее стало известно, что роль Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере сыграет британский темнокожий актёр Паапа Эссьеду, несмотря на критику в сети.