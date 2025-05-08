Медведев высказался о покинувших Россию артистах

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не нужно делать «монстров» из всех покинувших Россию артистов.

Об этом он сказал на встрече с литераторами в доме Союза писателей России.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — цитирует его ТАСС.

Медведев подчеркнул, что речь идёт не только об иноагентах, но и о тех, кто просто высказывался против России. По его мнению, такие артисты не должны получать поддержку от государства.

«Но если они преступления не совершили, ну пожалуйста, вернулись, пусть живут, никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать их — это абсолютно неприемлемо», — заключил он.

Ранее российский режиссёр Никита Михалков высказался против возвращения уехавших из России артистов.