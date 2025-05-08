Медведев: военные действия рано или поздно закончатся

Спецоперация на Украине не будет продолжаться вечно, военные действия рано или поздно закончатся, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик сделал ряд заявлений о спецоперации в ходе встречи с писателями и поэтами, авторами книг о СВО.

«Это не вечная ситуация. Закончатся военные действия, во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться и формальных результатов», — отметил Медведев.

Градус ненависти с Украиной сейчас высокий, но примирение состоится, заметил зампред Совбеза.

Медведев констатировал, что в России рано или поздно следует создать памятный день, связанный со спецоперацией.