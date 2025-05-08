Медведев: никаких сомнений в итогах СВО нет

Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никто не сомневается в итогах специальной военной операции, но уже сейчас нужно думать о будущем. Такое мнение он высказал на встрече с писателями, которые создают произведения об СВО.

"Большинство из присутствующих так или иначе бывают на фронте: либо военкорами, либо участвовал в боевых действиях. Мне кажется, это важным, просто потому, что ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем", - сказал Медведев.

Будущее же, по словам политика, в том числе создается "теми, кто уже прямо сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне".