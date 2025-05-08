Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина завершились

Президент России Владимир Путин и генсек КНР Си Цзиньпин завершили переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Си Цзиньпин покинул Кремль, где проходили переговоры в расширенном и узком форматах.

Российско-китайские переговоры на высшем уровне длились семь часов.

По итогам переговоров Москва и Пекин подписали Совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. В нем они призвали к равной безопасности для всех.

8 мая в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.