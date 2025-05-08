Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет ТАСС.

В 16-м пакете санкций, утвержденном 24 февраля, ЕС запретил доступ к системе SWIFT для еще 13 российских банков. Также был запрещен импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ.

«Мы намерены принять 17-й пакет санкций к следующей встрече глав МИД, которая пройдет 20 мая», — пояснила Каллас.

По данным агентства, ЕК предложила включить в 17-й пакет санкций против России ограничения в отношении 60 физических и юридических лиц, а также порядка 150 танкеров. Общее число судов, попавших под санкции, превысит 300.

Страны также обсуждают запрет на поставки российского сжиженного природного газа, уточнили журналисты.