Немцы в культурном плане находятся на грани исчезновения, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое мнение она выразила в авторской программе Александра фон Бисмарка в эфире RT DE.

«В истории Германии было много всего, и хорошего, и очень плохого. Но ведь стирают всё, оставляя именно плохое. Опять взращивается в немцах, и вы это знаете, и я это знаю, идея национализма», — заявила она.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, до какого момента граждане Германии будут терпеть навязанную им идеологию нацизма.

«Когда вы перестанете это терпеть? Немцы терпели в 30-е годы навязанную и проплаченную извне идеологию нацизма. К чему это привело? Это привело к чудовищным последствиям для самих немцев», — отметила дипломат.

Ранее Захарова выразила мнение, что немецкая журналистика подавлена и поражена либеральной диктатурой.