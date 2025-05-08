В Совфеде заявили, что Трампу пора отменить санкции против России

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу пора задуматься об отмене антироссийских санкций, в том числе из-за трудностей у американской компании Boeing. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что Boeing рискует потерять европейский рынок, поэтому команде Трампа стоит отменить санкции против российской авиационной отрасли.

Пушков также напомнил, что президент США называл своего предшественника Джо Байдена и его решения глупыми.

«Часть из них [решений Байдена] Трамп уже отменил. Пора отменять и остальные», — заключил член Совфеда.

В апреле Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

1 мая официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что возможность введения новых санкций США против России сохраняется.