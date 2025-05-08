Россия высказалась о территориальной принадлежности Тайваня

Российская сторона подчеркнула приверженность принципу «одного Китая», заявив, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменовании 80-летнего юбилея Победы.

«[Россия] подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва твердо поддерживает действия Пекина по защите собственного суверенитета и территориальной целостности.

Стало известно, сколько продержится Тайвань в случае войны с Китаем

23 апреля несколько десятков китайских военных судов приблизились к Тайваню.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем.