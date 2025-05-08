РФ и Китай призвали Японию полностью отмежеваться от милитаризма

Россия и Китай призвали Японию полностью отмежеваться от милитаризма. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменование 80-летнего юбилея Победы.

«Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, <...> полностью отмежеваться от милитаризма», — говорится в документе.

Стороны призвали официальный Токио быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни

До этого российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что участие Японии в «авантюрах» Украины приведет к серьезным и долгосрочным последствиям.

Ноздрев также обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Японии.

23 апреля МИД России выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за планов Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.