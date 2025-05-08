Помощник Путина предупредил, что чаепитие с главой КНР может быть долгим

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после официальных переговоров продолжат общение в неформальной обстановке за чаепитием в Кремле. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

© Газета.Ru

По его словам, формат «тет-а-тет» позволит главам государств обсудить наиболее деликатные темы двусторонней повестки. Он отметил, что продолжительность беседы будет зависеть от самих лидеров — насколько долго они захотят общаться.

«Я думаю, что будет долгий разговор», — заключил Ушаков.

Практика завершать переговоры личной беседой за чашкой чая стала традиционной для встреч на высшем уровне между Москвой и Пекином, подчеркнул дипломат. По его словам, именно в таком формате стороны затрагивают наиболее важные аспекты стратегического партнерства.

Си Цзиньпин прибыл в Россию 8 мая. Его официальный визит продлится до 10 числа.

Делегация КНР во главе с председателем прибыла в Москву 7 мая. На следующий день прошли переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа.