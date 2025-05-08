Захарова посоветовала сто раз подумать желающим «нагадить» России

Главам государств и правительств, у которых появятся идеи напасть на Россию и одержать над ней «стратегическое поражение» или просто ей «нагадить», следует сто раз подумать, предупредила представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом пишет RT.

По данным портала, представитель ведомства сделала предостережение возможным противникам в авторской программе Александра фон Бисмарка, внука канцлера Германии Отто фон Бисмарка.

«В следующий раз, когда у кого бы то ни было, появятся идеи напасть на Россию, объявить ей, как они там придумали, стратегическое поражение или вообще просто нагадить, пусть лучше сто раз подумают», — отметила Захарова.

Последние три года показали — подобные действия в первую очередь отрицательно влияют на самих инициаторов таких планов, уточнила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Россия идет вперед, пока Великобритания думает о нанесении ей стратегического поражения.