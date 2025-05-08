Захарова посоветовала сто раз подумать желающим «нагадить» России
Тем, у кого появятся идеи напасть на Россию и одержать над ней «стратегическое поражение», или просто ей «нагадить», следует сто раз подумать, предупредила представитель российского МИД Мария Захарова. Такие попытки прежде всего плохо сказываются на авторах таких планов, подчеркнула дипломат в авторской программе Александра фон Бисмарка на RT DE.
Захарова подчеркнула, что вызов, брошенный России Западом, сделал страну ещё сильнее.
«Мы стойко и с огромным достоинством проходим эти испытания. В следующий раз, когда у кого бы то ни было, появятся идеи напасть на Россию, объявить ей, как они там придумали, стратегическое поражение или вообще просто нагадить, пусть лучше сто раз подумают. Потому что, как показывает эта ситуация, как показали последние три года, как показывают последние три десятилетия, это сказывается в первую очередь негативным образом на тех, кто вынашивает подобные планы», — сказала Мария Захарова.