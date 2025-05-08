Тем, у кого появятся идеи напасть на Россию и одержать над ней «стратегическое поражение», или просто ей «нагадить», следует сто раз подумать, предупредила представитель российского МИД Мария Захарова. Такие попытки прежде всего плохо сказываются на авторах таких планов, подчеркнула дипломат в авторской программе Александра фон Бисмарка на RT DE.

Захарова подчеркнула, что вызов, брошенный России Западом, сделал страну ещё сильнее.