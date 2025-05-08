Владимиру Зеленскому не удалось запугать иностранных лидеров перед визитом в Россию, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне украинский лидер заявил, что не гарантирует безопасность тех глав государств и правительств, которые приедут в Москву на торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Планы Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву на 9 Мая были сорваны», — отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыли лидеры Китая, Сербии, Конго, Венесуэлы, Белоруссии и ряда других стран.

Визит ряда из них продлится до 10 мая — политики намереваются не только принять участие в торжествах, но и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.