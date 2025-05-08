Россия и Китай обратились с требованием к Японии

Россия и Китай обратились к Японии с требованием выполнить обязательства по уничтожению химического оружия, оставшегося на территории КНР со времен Второй мировой войны. Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран.

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«Стороны призывают Японию добросовестно и в кратчайшие сроки завершить ликвидацию химического оружия на китайской земле», — говорится в документе.

В совместно заявлении Россия и Китай также заявили, что не все страны ядерной «пятерки» (РФ, США, КНР, Великобритания, Франция) следуют принципам отказа от мышления времен холодной войны.

Кроме того, Россия и Китай выразили обеспокоенность военно-биологическими программами США и их союзников, призвав немедленно прекратить эту деятельность.

Глава КНР Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

Что такое химическое оружие и как от него защищаться

В ходе встречи, продлившейся 3,5 часа, президент России договорился вместе с Си Цзиньпином отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине и почтить память павших в борьбе с японским милитаризмом.