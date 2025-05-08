В Кремле заявили, что диалог России и США по Украине продолжается

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине продолжается. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжается диалог», — сказал Песков.

Он отметил, что «у российской стороны есть возможность донести свою позицию».

Также Песков добавил, что российская сторона понимает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского вопроса для Москвы.

6 мая Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине, заявил, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном. Песков подчеркнул, что Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия для мирного урегулирования украинского конфликта.