Песков ответил на претензии Вэнса в адрес России

Необходимо учитывать национальные интересы России в контексте мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом в четверг, 8 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва в рамках переговоров запрашивает «слишком много».

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По словам пресс-секретаря российского президента, не менее важным аспектом мирного процесса является устранение первопричин украинского кризиса. Он добавил, что также важно обеспечить России надежные гарантии безопасности.

— Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены, — передает слова Пескова ТАСС.

Вэнс также выразил мнение, что между позициями России и Украины по вопросу урегулирования конфликта существует «очень большая пропасть». Американский президент Дональд Трамп в то же время признался, что Вашингтон находится ближе к соглашению с одной из сторон, однако не уточнил, с какой именно.

Вэнс: Россия просит слишком многого на переговорах по Украине

Глава Белого дома также в очередной предупредил, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта. При этом незадолго до этого он отмечал украинский кризис приближается к завершению.