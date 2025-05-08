Ушаков рассказал, отразился ли конфликт с Пакистаном на приглашение Путина в Индию

Приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Индию, направленное президенту РФ Владимиру Путину, остается в силе. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Когда согласуем сроки, визит начнет прорабатываться», — сообщил он.

Таким образом, Ушаков подтвердил, что конфликт Индии и Пакистана пока не привел к отмене планируемой поездки.

О приглашении Моди Путину стало известно 5 мая.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», атаковав предполагаемые объекты террористической инфраструктуры в Пакистане. Подчеркивалось, что военные объекты Пакистана не пострадали. 7 мая стороны обменялись ракетными ударами.