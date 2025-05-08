Путин отказался поздравлять Трампа с годовщиной Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не направлял поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с 80-летием Победы.

"Нет", - коротко ответил Песков на вопрос журналистов о том, поздравлял ли Владимир Путин американского лидера с 80-летием Победы, сообщает РИА "Новости".

Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о Второй мировой войне

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне и сделал заявление о том, что победителем в этой войне являлись США. Он признал большие потерии СССР в годы Второй мировой войны и что Советский Союз был решающим фактором, но тем не менее сказал, что такого решающего фактора, как США, не было.