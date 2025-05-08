Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Кремле. Церемония подписания состоялась в стенах кремлевского дворца.

Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего уровня.

«Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъектуры. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки», - подчеркнул Путин.

Российский лидер заявил, что он, вместе с Си Цзиньпином будет держать на личном контроле все важнейшие аспекты партнерства двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин поприветствовал создание и перенос производств из Китая на территорию России. Глава государства добавил, что готов предоставить для этого все необходимые условия.