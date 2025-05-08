Путин оценил уровень отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы после подписания совместных документов с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня, передает ТАСС.

Лидер РФ назвал общее героическое прошлое и боевое братство надежным фундаментом для их дальнейшего развития и укрепления.

По словам Путина, отношения Москвы и Пекина «самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры».

Си Цзиньпин рассказал 8 мая об итогах переговоров с президентом России в Кремле. Председатель КНР назвал их обстоятельными и плодотворными. Он подчеркнул, что сторонам удалось выйти на ряд важных договоренностей.

До этого Путин рассказал, что Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы 9 Мая. Президент отметил, что визит китайского лидера приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.