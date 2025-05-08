Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с российским лидером вопрос о своей отставке.

По его словам, встреча прошла продуктивно. Он добавил, что Путин обратил внимание на публикации в интернете о возможной отставке Кадырова.

«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Добавил, что нам ещё работать и работать», — пояснил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что выполнит приказ Верховного Главнокомандующего о дальнейшей работе на посту главы республики.

Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

Ранее политик объяснил свои слова о возможной отставке. Он заметил, что может просить, предлагать, но окончательное решение может принять только президент России.

Кадыров заметил, что он — пехотинец, командный человек. Он отметил, что получает приказ и выполняет его.