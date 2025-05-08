Захарова посетит завод, где в годы ВОВ работала ее бабушка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам, что в ближайшее время намеревается посетить вертолетный завод, где в годы Великой Отечественной войны работала ее бабушка. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметила, что в День Победы её семья традиционно собирается, хотя старшего поколения — дедушек и бабушек, прошедших войну и работавших в тылу, — уже нет в живых.

«Одна [из бабушек] работала на вертолетном заводе, куда я, надеюсь, на днях как раз-таки поеду по их приглашению. Она рассказала, что, когда на заводе узнали из моего рассказа [о работе бывшей сотрудницы], проверили по картотеке, позвонили, сказали, что действительно, ждём, приезжайте», — разъяснила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что обязательно вместе с семьей посетит промышленную площадку.

По ее словам, вторая бабушка работала по ночам на заводе в Перми, делала снаряды. Она добавила, что «никаких документов на этот счёт [не сохранилось], но осталась её память, которую мы храним».