Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о единстве России и США по сирийскому вопросу.

«У нас с США схожие подходы в отношении политического процесса в Сирии... Едины во мнении о недопустимости укрепления экстремистских сил в стране, возрождения и активизации «спящих» террористических ячеек», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам дипломата, обе страны поддерживают усилия нынешней власти в САР по стабилизации госорганов и продвижению инклюзивного национального диалога.

Глава СВР России Сергей Нарышкин ранее сообщил ТАСС о встрече с представителем спецслужб Сирии.

При этом, по данным NYT, численность американских военных в Сирии может сократиться до 500 человек.