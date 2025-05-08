Небензя: РФ отмечает здравомыслие и прагматизм новой администрации США

Россия фиксирует изменения в подходе США к двусторонним отношениям после прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

"После прихода к власти республиканцев во главе с президентом Дональдом Трампом запущен процесс российско-американских консультаций, в том числе направленных на нормализацию условий функционирования постоянного представительства", - сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что "на контрасте с предыдущей администрацией Джо Байдена, когда любое сотрудничество было заморожено", Россия "наблюдает здравомыслие и определенный прагматизм" администрации Трампа. "Однако сейчас строить какие-либо прогнозы преждевременно", - добавил дипломат.