Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуктивной рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую 7 мая. Об этом политик написал в Telegram.

Он также рассказал, что Путин отреагировал на «последние рассуждения» касательно Кадырова в интернете цитатой писателя Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

«Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного Главнокомандующего выполняю!», — написал Кадыров, не уточнив, о каких конкретно рассуждениях шла речь.

Ранее, 6 мая, в сети распространилось заявление главы Чечни, в котором тот признался, что просит об освобождении от занимаемой должности. Комментируя свои слова, Кадыров подчеркнул, что не решает, остаться ли ему на посту руководителя республики. При этом он не опроверг, что обращался в федеральный центр.

«Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал он тогда.

Президент России похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни

Политолог Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что назвать вероятного преемника на данный момент очень сложно. По его словам, среди возможных кандидатов могут оказаться командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сын Кадырова или кто-то третий.