Путин поздравил ветеранов Южной Осетии с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил югоосетинского коллегу Алана Гаглоева и всех ветеранов республики с Днем Великой Победы, выразив уверенность, что сохранение памяти об общей истории поможет и впредь успешно развивать дружественные, союзнические отношения между РФ и Южной Осетией. Поздравительное послание российского лидера опубликовано на сайте президента Южной Осетии.

"Уважаемый Алан Эдуардович! Примите самые искренние поздравления по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая этот священный для наших народов праздник, мы воздаем дань признательности и уважения всем тем, кто мужественно сражался с захватчиками на поле боя и стойко трудился в тылу, приближая победу над нацизмом. Уверен, что сохранение памяти об общей славной истории поможет нам и впредь успешно развивать дружественные, союзнические отношения между Россией и Южной Осетией", - говорится в поздравительном послании президента России.

Путин обратился к Гаглоеву с просьбой передать всем ветеранам, проживающим в Южной Осетии, сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.