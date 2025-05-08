Володин поздравил россиян с наступающим Днем Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с наступающим праздником - Днем Победы, выразив мнение, что память о подвиге наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны должна передаваться из поколения в поколение и жить "в веках".

"Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды 80 лет назад защитили страну. Спасли мир от фашизма. Благодаря им сегодня живем мы", - отметил председатель в своем Telegram-канале.

По его словам, наши деды и прадеды живут с нами, пока мы помним их подвиги и почитаем их память.