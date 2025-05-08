Косачев сделал заявление о запрете Эстонии на пролет Фицо в Москву

Запрет Эстонии на пролёт спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через воздушное пространство республики в Москву, для участия в торжествах по случаю Дня Победы, является откровенно враждебным шагом, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее Фицо сообщил, что Таллин не разрешил его спецборту вход в воздушное пространство республики.

Косачев отметил, что поступок властей Эстонии — ещё один эпизод в продолжающейся информационной и политической войне тех, кто до сих пор не смирился с итогами Второй мировой войны и проиграл в противостоянии с победителями.

«Пора признать подобную политику балтийских стран именно такой — враждебной как по отношению к России, так и к её партнёрам», — призвал сенатор.

По его словам, 9 Мая — это праздник Победы, но не для стран Балтии, которые в годы войны большей частью «либо воевали на стороне нацистов, либо сотрудничали с оккупантами».

Фицо: Эстония запретила пролет спецборта премьера в Москву

Решение Евросоюза называть 8 мая «Днём Европы», а не Днём Победы, вызывает недоумение, заметил Косачев. Он добавил, что без Победы над нацизмом не было бы и в помине никакой современной Европы.