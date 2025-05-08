Путин высказался о визите в Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом российский лидер сообщил, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате", - сказал президент России.

Путин уточнил, что накануне этого российская делегация и он сам примут участие в проводимом под китайским председательством саммите Шанхайской организации сотрудничества.