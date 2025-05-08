Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль с тем, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что переговоры пройдут в разных форматах. Так, будет беседа в узком составе, переговоры между двумя делегациями и общение лидеров государств в формате один на один.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков уточнил, в свою очередь, что Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности.

Ранее сообщалось, что кортеж китайского лидера выехал из гостиницы Soluxe Hotel Moscow. В составе кортежа были лимузины представительского класса, минивэны с членами делегации, мотоциклисты.

Гостиница Soluxe Hotel Moscow является частью нового делового центра, на территории которого разбит крупный парк в китайском стиле. В прошлый раз во время госвизита в Россию в 2023 году Си Цзиньпин останавливался в этой же гостинице.