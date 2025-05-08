Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова перечислила страны, в которых чаще всего оскверняют могилы воинов Красной армии.

Информацией дипломат поделилась с РИА Новости.

Общаясь с журналистами, Захарова отметила, что власти Украины начали эксгумировать тела красноармейцев.

«К сожалению, это и Болгария, к сожалению, это страны Прибалтики... Что уж говорить про Польшу, где демонтированы десятки, больше скажу, сотни монументов», — заявила Захарова.

Ранее памятник антифашистам и советским подводникам в районе Камчии под Варной, который 3 мая осквернили вандалы, был восстановлен усилиями представителей политической партии «Возрождение» и активистами других общественных организаций Болгарии.

В Минобороны России заявили, что украинские боевики во время оккупации Казачьей Локни в Курской области занимались вандализмом, в частности осквернили братскую могилу красноармейцев и памятник советским воинам.