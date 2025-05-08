Появилось объяснение неприемлемости для России 30-дневного перемирия Зеленского

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Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя сформулированное ранее Владимиром Зеленским предложение о 30-дневном перемирии, которое еще раз озвучил спецпосланник президента США Кит Келлог, заявил, что России пытаются "впарить" неприемлемую формулу урегулирования конфликта.

"Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу", - приводит РИА "Новости" слова Рогова.

Эксперт отметил, что это формула является не миром, и даже не перемирием, а передышкой для Владимира Зеленского. Рогов объяснил, что за это время Украина сможет запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить на улицах новых несчастных жертв, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в устойчивом мире, который будет основан на понятных правилах, и не поддастся на очередной обман, который называют перемирием.

Кроме этого Рогов охарактеризовал Келлога, как "лоббиста режима Зеленского", что особо и не скрывется.

Напомним, что ранее Кит Келлог заявил, что Киев согласен на перемирие на 30 дней с возможностью продления, а также на отвод войск обеих сторон конфликта на 15 км от линии соприкосновения для создания 30-километровой буферной зоны.

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