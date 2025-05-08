Европейским странам, помогающим неонацистам, стоит помнить, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году.

Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Это (сокрушение гитлеровской Германии. — «Газета.Ru») то, что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам», — сказал российский политик.

20 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз хочет открыто возобновить идеологию нацизма. По его словам, за попытки возрождения нацизма в Европе ответственны «руководители брюссельской бюрократии».

Министр иностранных дел РФ назвал происходящее в европейских государствах «очень тревожным знаком». Лавров подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться и приложит усилия, чтобы «идеология нацизма не подняла голову».

29 апреля президент России Владимир Путин также высказался о возрождении нацизма в Европе. Глава государства подчеркнул, что надо сделать все, чтобы противостоять распространению в мире разрушительных идеологий русофобии, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости.