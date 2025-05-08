Мадуро оценил встречу с Кадыровым

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с официальным визитом в Москве, прокомментировал встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Мадуро высоко оценил встречу с Кадыровым и назвал ее плодотворной. По его словам, диалог был направлен на «построение нового мира благодаря сотрудничеству, взаимному уважению и солидарности между народами».

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«Эта встреча послужит укреплению уз дружбы с Чеченской Республикой», — сказал венесуэльский президент.

Глава Венесуэлы добавил, что Каракас «продолжит проводить дипломатию мира, содействовать братству и выступать за самоопределение народов».

Ранее сообщалось, что Кадыров оказался на встрече президента России Владимира Путина и Мадуро после слов об отставке с должности. До этого Кадыров рассказал, что попросил об отставке с должности главы Чечни.