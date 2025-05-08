В Госдуме напомнили ряду россиян о повышении пенсий до конца года

Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости напомнила ряду россиян о повышении пенсий до конца года. Она отметила, что военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 4,5 процента в октябре.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5 процента», — сказала депутат.

Бессараб добавила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.

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Ранее парламентарий сообщила, что страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в следующем году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля.

Страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3 процента с 1 января, после чего с 1 февраля их индексация была поднята до 9,5 процентов. Соответствующий уровень инфляции по итогам прошлого года определил Росстат.