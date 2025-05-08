Кадыров сообщил, что вопрос о его отставке относится к компетенции Путина

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вопрос о его отставке относится к компетенции президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке
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«Спрошу у президента. Как скажет, так и будет <…> Не я решаю», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной отставке.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

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Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

«Я — пехотинец и командный человек. Есть приказ — выполняю», — написал Кадыров, добавив, что может лишь «просить или предлагать» свою отставку.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не следует обращать внимания на слухи о возможной отставке Кадырова, поскольку подобная информация появлялась и раньше. По его словам, это «история довольно обычная». Силаев уточнил, что помнит как минимум один подобный случай.

Ранее политолог Марков связал со здоровьем слова Кадырова об уходе.

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