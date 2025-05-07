Вучич опубликовал видео с Красной площади в Москве

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал у себя в соцсетях видеообращение с Красной площади в Москве. В нем он заявил, что сербский народ не смеет забыть борьбу с фашизмом или допустить его возрождения.

Напомним, что Вучич прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«И вот я на Красной площади, перед храмом Василия Блаженного. Долго, больше четырех лет, я не был в Москве. И добирался дольше, чем Черчилль, Рузвельт и Сталин до Ялты — но такие уж времена настали в мире. Я горжусь тем, что Сербия самостоятельно и независимо принимает решения, горжусь борьбой сербского народа против фашизма — мы не смеем этого забыть или допустить снова», — сказал на видео Вучич.

Вучич сделал заявление после прибытия в Москву

Президент Сербии отметил, что теперь, когда он все же прибыл в РФ, найдутся те, кто «скажет, что Белград оставил проевропейский путь» и сделают его «крайним, что бы он ни делал». Несмотря на это, по словам Вучича, он гордится тем, что может присутствовать на параде Победы в Москве и если кто-то и имеет на это право, то это сербский народ и «ему никогда не должно быть стыдно за это». Президент подчеркнул, что в РФ, как и в «любой точке, он будет бороться за Сербию».