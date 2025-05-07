Спецпосланнк Трампа ушел от вопроса о встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ушел от вопроса о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик вышел из здания миссии США при ООН в Нью-Йорке и не ответил на вопрос журналиста агентства.

Уиткофф должен был проводить неофициальную встречу с членами Совбеза международной организации по теме сектора Газа.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что условия урегулирования конфликта на Украине, предложенные президентом России летом 2024 года, стали темой закрытых переговоров со спецпосланником Трампа.