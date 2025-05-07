МИД России обозначил условия долгого перемирия с Украиной

Установление режима прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения на Украине связано с рядом сложностей, требующих тщательной проработки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о перспективах 30-дневного прекращения огня.

«Мы уже говорили, что установить режим прекращения огня по всей линии фронта (около 1200 км) на 30 дней — это сложная задача, требующая тщательной проработки. Нужно обеспечить контроль за соблюдением этого режима, чтобы этот период не использовался для увеличения боевого потенциала ВСУ и поставок вооружений. Иначе через 30 дней конфликт снова станет активным», — подчеркнула Захарова.

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Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.

Ранее Россия объявила о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая по гуманитарным соображениям. В Кремле подчеркнули, что на этот период останавливаются все боевые действия и призвали украинскую сторону присоединиться к инициативе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за 30-дневное прекращение огня, однако отказался от трехдневного перемирия на время проведения Дня Победы. В Кремле такую позицию сочли манипуляцией.