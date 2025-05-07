В Совфеде высказались о возможности визита Мерца на парад Победы в Москве

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, чей дед был связан с нацистским режимом, с высокой долей вероятности не будет желанным гостем в Москве, предположил сенатор Владимир Джабаров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Политик уточнил, что в России не готовы радушно принимать политика, который ранее выступал за поставки дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для безопасности Европы

Такие взгляды Мерца делают его визит в Москву крайне маловероятным, подчеркнул сенатор.

Депутат Госдумы Светлана Журова заметила, что избрание Мерца главой правительства ФРГ не сулит улучшения отношений между Россией и Германией,.

Ранее новый канцлер ФРГ сообщил, что Россия остается крупнейшей угрозой для безопасности государств Европы.