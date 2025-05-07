Путин принял в Кремле президента Республики Конго

Президент России Владимир Путин завершает первый день дипломатического марафона в Кремле российско-конголезскими переговорами на высшем уровне. Российский лидер принял президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в зале св. Екатерины Большого Кремлевского дворца.

Ранее российский президент провел полноформатные переговоры с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро и краткие встречи с лидерами Кубы - Мигелем Диас-Канелем и Монголии - Ухнаагийн Хурэлсухом. Впереди в графике у Путина еще три дня, насыщенных масштабными мероприятиями и международными встречами.

Контакты президента РФ с коллегой из Республики Конго довольно часты: Сассу-Нгессо последнее время ежегодно посещает Россию.