Трамп: РФ была крупным фактором, но Вторую мировую войну выиграли США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над фашизмом, но Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что завтра у России «большой день».

«Кстати, они потеряли миллионы людей и были крупным фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал он.

Небензя назвал победителей во Второй мировой войне

По мнению Трампа, победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря США. Он утверждает, что Соединенные Штаты были «доминирующей силой» во Второй мировой войне.

Ранее Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.