Захарова ответила на заявление Келлога о препятствии Путина перемирию на Украине

Единственным препятствием к установлению 30-дневного перемирия является Киев, который нарушает договоренности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы", - сказала дипломат, комментируя заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что единственным препятствием на пути установления 30-дневнего перемирия между РФ и Украиной является несогласие президента России Владимира Путина с этим предложением.

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Заявление Келлога о том, что Путин якобы препятствует перемирию на Украине, вызывает удивление, сообщила официальный представитель МИД РФ.