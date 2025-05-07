Лавров прокомментировал заявления о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал заявления европейских политиков о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) с ожиданием Европой стран, которые проповедуют нацистские ценности. Его слова приводит ТАСС.

«Тех, кто проповедует нацистские ценности, как [президент Украины Владимир] Зеленский, они ждут в Евросоюзе, а тех, кто с Россией отстаивает нашу общую историческую память, хотят лишить всяческих прав. Позор», — отметил глава МИД России.