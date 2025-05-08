Россия на данный момент близка к исторической победе над Западом. Об этом заявил РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

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«Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни», — подчеркнул он.

Яковенко также отметил беспрецедентный уровень суверенитета и свободы в РФ на фоне продолжающейся политики санкций в отношении России. по его словам, Россия также как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета.

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До этого портал 19FortyFive сообщал, что Запад и Украина в конфликте против России потерпели поражение уже давно — они неспособны завершить конфликт на условиях Киева.

Как отмечало издание, позиция тех, кто считает победу Киева возможной, основывается на утверждении, что при определенном давлении на Москву власти России могут пойти на мирное урегулирование на условиях Киева — возвращение к границам 1991 года, контрибуция, передача арестованных на Западе активов Киеву и так далее.

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа.