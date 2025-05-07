Небензя назвал победителей во Второй мировой войне
Во Второй мировой войне победила не только Россия, это общая Победа всех народов бывшего СССР, подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет EADaily.
По данным портала, дипломат рассказал о вкладе народов СССР в Победу в ходе заседания Генассамблеи, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны.
«Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне», — разъяснил Небензя.
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Постпред заметил, что приверженность России делу сохранения исторической правды остается непоколебимой.
Победа во Второй мировой войне была достигнута совместными усилиями стран-участниц Антигитлеровской коалиции.
Главную тяжесть борьбы вынес именно советский народ. Победа досталась СССР дорогой ценой: общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 млн человек.