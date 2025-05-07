ЕС может ввести антироссийские санкции против 54 юрлиц и 14 человек

Евросоюз может ввести рестрикции против 54 юридических и 14 физических лиц в рамках нового пакета санкций в отношении РФ. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой документ.

По данным издания, ограничения могут затронуть Московскую оружейную компанию, золотодобывающий Атлас Майнинг, предприятие Lobaev Arms и Московский энергетический институт. Также в документе указан один из российских музеев.

Помимо этого, под рестрикции могут подпасть пять китайских компаний.

Как подчеркнуло издание, Евросоюз ожидает, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан воспользуется правом вето в отношении новых санкций.

Ранее СМИ писали, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против дочки "Лукойла" Litasco Middle East, а также страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаз". Журналисты также заявили, что 17-й санкционный пакет станет "упрощенным".

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отмечал, что страны Евросоюза планируют ввести новые санкции против России в том случае, если она не прекратит боевые действия на Украине.