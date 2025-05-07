Президент Бразилии прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, самолет бразильского президента приземлился в аэропорту «Внуково-2». Ожидается, что 9 мая Лула да Силва посетит парад на Красной площади в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что ранее на празднование Дня Победы в Россию также прибыли премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Сербии Александр Вучич и председатель КНР Си Цзиньпин.